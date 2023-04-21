美國憂慮中國核武庫擴張　顛覆威懾戰略

美國《紐約時報》周三（19日）報道，俄羅斯向中國提供核子反應堆燃料，後者正在在距離台灣217公里的沿海地區，準備興建一座新反應堆。美國國防部憂慮，中國核武庫將大規模擴張，與美國及俄羅斯並駕齊驅。美國現時面臨如何應對三方核競爭的問題，它將顛覆迄今成功避免核戰爭的大部分威懾戰略。

報道指，俄羅斯原子能集團公司過去數月向中國交付25噸高濃縮鈾，交易意味中俄正在開展一個有助兩國核現化的計劃。中國外交部發言人汪文斌上月23日強調，中俄在符合各自承擔的國際義務和雙邊政府協定框架下，開展正常的民用核能合作，十分正常，無可指摘。美國國防部高級官員普拉姆（John Plumb）最近向國會指出，中國將興建增殖反應堆，製造用於核武的鈈。美國科學家聯合會年度調查顯示，中國目前擁有約410枚核彈頭。美國軍方去年11月發表的中國軍事報告稱，按目前速度推算，中國核彈頭數量在2020年代末可能增加到1,000枚，到2035年增至1,500枚。

為了強調問題迫在眉睫，美國國務院在最近數周召集專家小組會議，要求在180天內提出建議，並指美國正進入全球核秩序最複雜、最具挑戰的時期之一，可能比冷戰時期更嚴重。美國國會部分共和黨人開始討論在《新削減戰略武器條約》到期後，美國應擴大核武庫抗衡中俄聯手。