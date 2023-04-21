侯友宜訪星洲晤黃循財　籲兩岸降低誤解

新北市長侯友宜周三（19日）率團訪問新加坡4天，由於行程未公開，外界一度揣測是否與中國大陸駐新加坡大使孫海燕會面。新加坡國家發展部長李智陞其後透露，周四（20日）與其他官員接待侯友宜。侯友宜另談及兩岸問題，稱雙方需務實交流、降低誤解。外界關注他會否選總統，他周五（21日）與新加坡副總理、下任總理接班人黃循財會晤，針對城市規劃、永續發展、企業創新等議題交流。

孫海燕周四上午又拍到進出侯友宜下榻的酒店，讓外界一度懷疑雙方是否進行會面，但侯友宜其後否認。侯友宜表示，當日他拜會當地公私部門，彼此交流，希望兩地攜手面對內政及外部挑戰。李智陞則指，雙方就新加坡和新北市所面對的各種重要課題深入交流，包括可持續性城市發展、住屋、水務管理、碳排放目標等。

媒體問及對兩岸交流的看法時，侯友宜認為兩岸要務實交流，降低彼此一些誤解，「讓兩岸都能夠共好」。他指出，台海穩定就是彼此要理解對方想法，善待並尊嚴平等對待對方，相信兩岸這樣就能一起往前走。他周五另受訪稱，如台灣需要他，「一定會勇敢挺身而出」。