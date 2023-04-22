環北部灣廣東水資源配置工程　全線開工

內媒周五（21日）從廣東省水利廳獲悉，環北部灣廣東水資源配置工程全線於周四（20日）正式開工。下一步，該廳將集中各方力量，加快推進工程全面建設。廣東省水利廳表示，該工程建成後將系統性解決粵西4市水資源短缺問題，徹底結束雷州半島千年苦旱的歷史，惠及沿線1,800萬人。

在該工程B1施工標段鄭村倒虹吸出口施工現場，多台大型設備忙碌操作，數十名工人正在隧洞上方進行澆築施工作業。目前，該工程43家參建單位全面進場，3,000多人和460多台大型機械設備進場作業，全線已有48個工區動工。

廣東省水利廳表示，環北部灣廣東水資源配置工程是國家水網骨幹工程、國家150項重大水利工程之一，是廣東歷史上引水流量最大、輸水線路最長、建設條件最複雜、總投資最高的跨流域引調水工程。該工程北起雲浮郁南縣西江幹流地心村，穿過雲開大山，南至湛江徐聞縣大水橋水庫，連通沿線10座水庫，橫跨雲浮、陽江、茂名、湛江，輸水線路總長約490公里，總投資逾614億元人民幣（約710億港元），總工期96個月。