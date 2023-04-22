最強新冠毒株未明　專家促脆弱人群打疫苗防二次感染

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四（20日）出席感染免疫高峰論壇時，提到新冠二次感染問題，他指出60歲或以上人士和未接種新冠疫苗的人感染風險較高，建議脆弱人群在完成接種首輪新冠疫苗後6個月，再接種二價或一價疫苗。他強調，目前不知毒力最強的毒株在哪裏，內地正積極監測是否有新變異株傳入，以及了解新變異株造成的重症程度是否更高。

張文宏指出，有數據顯示若新冠病毒發生變異，6個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，惟一旦下一波病毒的變異有效突破人體對抗舊毒株形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。張文宏解釋，二次感染主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染，而內地很多新冠患者的情況屬於後者。張文宏引用美國傳染病專家福奇說話指，新冠病毒會找到每一個人，當群體免疫屏障建立後，病毒會去尋找尚未建立起免疫屏障的人，所以第一波感染控制較好的國家，第二波感染的峰值就會比較高。

內地現存的新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB，料XBB在內地的佔比僧逐漸上升，若此後無新變異株出現，這一波感染可能慢慢遠去，會看到低水平的、反覆存在的流行病。如果在XBB以後，又不斷有新的變異株出現，那麼又會有一波新的感染，而目前不知毒力最強的毒株在哪。