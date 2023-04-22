澳洲維省發生5死嚴重車禍　死者包括香港及台灣人

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）周四（20日）發生當地11年來最嚴重車禍，一名澳洲女子駕車接載4名外籍勞工時，在一處公路交界被一輛白色私家車直撞，造成三車相撞事故，5人死亡。澳洲傳媒周六（22日）指，死者包括香港及台灣人，他們的家人周五（21日）已趕到澳洲善後，而涉事司機懷疑曾吸食大麻。

事發小鎮位於維省接壤新南威爾士省交界附近，警方於周四下午1時45分曾截停超速的肇事白色私家車，該路段限速每小時100公里，而私家車開至時速118公里，警員於是向29歲司機約安尼迪斯（Christopher Dylan Joannides）發出超速告票。

白色私家車之後離去，在不足兩公里外的一個公路交界處撞上一輛農夫車，農夫車再撞上一輛滿載的牛奶罐車，農夫車上的5人全數身亡，包括一名60歲澳洲籍女司機，其餘4名死者是外籍農場工人，年齡介乎23至30歲，包括3名台灣人及一名香港人，女司機相信是他們的僱主。約安尼迪斯和私家車上一名29歲女乘客受輕傷送院，已出院。約安尼迪斯周五過堂，被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名，獲准保釋。

台灣外交部表示，已接獲澳洲通報，外館和當地台僑將協助死者家屬前往澳洲處理後續事宜。