39名大火傷者留院治療　長峰醫院被指違規醫養結合

北京市豐台區長峰醫院周二（18日）發生致命大火，造成29人死亡，目前仍有39人留院治療，其中4人屬危重傷。火災發生後，外界發現院內有較多喪失生活自理能力、即「失能」老人，質疑醫院違規醫養結合，豐台區衞健委工作人員周五（21日）指已介入調查了解。

傷者轉送醫院治療後，北京市緊急成立現場醫療救治指揮部，加大醫護力量調配和ICU床位供給，抽調精幹力量，迅速組建救治專家組。截至周五，在院治療傷病員39人，4名危重傷者平均年齡82.3歲，多患有心功能不全、高血壓、糖尿病、冠心病、腦梗死、室壁瘤等基礎疾病；17名重傷人士平均年齡74.5歲。多間醫院專家每日會診，跟蹤監測病情，持續跟進指導，做好醫療救治。

有在長峰醫院住院的失能老人家屬表示，醫院可以像養老院一樣向失能老人提供長期住院和護理服務，且又比養老院具備更全面的醫療手段，可以做到「醫養結合」。內媒引述一名知情醫生指，長峰醫院在新冠疫情後虧損嚴重，近幾年開始持續收治無法自理的失能老人。在全國一體化政務服務平台的養老機構訊息查詢中，沒有北京長峰醫院的紀錄，該院也無按照相關規定在經營範圍內增加「養老服務」。