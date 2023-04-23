內地新發現　275宗本土重點關注新冠變異株

中疾控上周六（22日）公布本月14日至上周四（20日）新冠疫情的最新報告，自去年12月至上周四，共報送32,993宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為變種病毒Omicron，涵蓋117個進化分支。目前監測到603宗本土重點關注變異株，對比本月15日通報的328宗，新發現275宗。

中疾控報告顯示，自去年12月9日以來，內地核酸檢測感染數和感染率呈現先升後降的趨勢，上周四的感染率為1.7%。同日有3,929名患者需留院治療，較峰值減少99.8%。本月14日至上周四並無新增死亡病例。

截至上周四，內地接種新冠疫苗近35億劑次，接種總人數超過13.1億人。60歲以上老年人第一劑次接種覆蓋人數佔老年人群的96.1%，全程接種、第一劑次加強免疫接種人數分別佔符合接種時間間隔老年人群的96.7%、92.6%。

另有網民上傳自篩快測相，聲稱「二陽（二次感染）」，外界擔憂新一波疫情高峰是否捲土重來。被問及新冠會否流感化，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，流感每年都會出現很多亞型，會基因重組，變異株更多，波動性更大；如不發生特殊情況，新冠會愈來愈像已有的冠狀病毒，一直存在，但存在感沒那麼強。他強調，最終會否流感化，取決於其後期變異特徵。