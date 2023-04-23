華商務部：外貿形勢仍嚴峻　王文濤晤法工商界代表

中國國務院新聞辦公室周日（23日）舉行國務院政策例行吹風會，介紹推動外貿穩規模優結構有關情況。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，內地一季度外貿進出口實現4.8%增長，非常不容易，實現了「開門穩」，但外貿形勢仍複雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰。

王受文表示，從外部環境看，外需的不確定性仍然是外貿形勢最大制約因素，內地從去年10月到今年2月，外貿出口以美元計都是負增長。從經營主體來看，內地外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。國務院據此出台相關政策，分為穩規模、優結構兩大方面，其中穩規模包括創造貿易機會、駐外使領館加強支持外貿企業、穩定外貿企業，優結構則包括優化貿易方式和外貿發展環境，如支持粵港澳大灣區開展全球貿易數字化領航區發展。

另外，中國商務部部長王文濤上周五至六（21至22日）在法國會見法國工商界代表。他表示，中國堅定不移擴大對外開放，中國式現代化將為法國企業帶來巨大發展機遇，希望法國工商界繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，同時積極參與進博會、消博會、服貿會等重要展會。