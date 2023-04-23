寶馬MINI風波發酵　主辦方證上海車展禁送雪糕

上海車展周四（20日）傳出德國車廠寶馬旗下品牌寶馬MINI的展台，有工作人員只向外國訪客贈送雪糕，差別對待引起的涉辱華風波發酵。內媒周日（23日）報道，上海車展其後傳出禁止送雪糕，主辦方回應稱情況屬實。派雪糕的涉事女員工據報已因網暴離職。

上海車展傳出寶馬MINI被指區別對待，只給外國人雪糕後，不少汽車廠商均承諾派雪糕給參展人員。但上周六（22日）有人網上發文稱，車展所有展台都不允許送雪糕，工作人員聲稱寶馬抗議此事，故此封禁。主辦方回應則指，不准派雪糕情況屬實，又指寶馬MINI事件給主辦方帶來麻煩。冰淇淋品牌方劃清界線，稱未參與寶馬MINI任何車展現場營運，僅提供產品，也從未區別對待任何消費者。

派雪糕的女員工事後離開工作崗位，有指她們被勸離，亦有指她們是臨時員工，離開崗位只因合約完結。有網民披露二人的社交網帳號，大批民眾湧入留言唾罵。二人第一時間清空所有作品，只留下一段解釋求原諒的影片，稱不停收到私信轟炸，事件對其家人產生影響。另有民眾事後在寶馬MINI展台直播被拖走，但否認是蹭熱度，稱其朋友嘴被撞至流血，並要求道歉。