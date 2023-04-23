大陸3軍機入台空域　立委本周參觀台自建潛艇

台灣國防部周日（23日）公布，上周六（22日）上午6時至周日上午6時，偵獲解放軍軍機4架次、軍艦3艘次持續在台海周邊活動，其中3架次軍機進入台西南及東南空域。台灣自建潛艇原型艦正進行各船段組合，即將進入全艦封殼階段，台立法院外交及國防委員會本周將前往台船公司考察，今年9月依計劃舉辦下水典禮。

台國防部公布的解放軍進入台海周邊空域活動圖顯示，1架次直9反潛直升機進入台東南空域，另有2架次殲10戰機侵擾台西南空域。解放軍遼寧號航母近日在西太平洋海域演練，山東號也在西太平洋深處遠航，是兩艘大陸航母首現同一地區。台灣退役中將帥化民周日預言，往後10至20年全世界海上軍力將有一個大反轉。

根據台立法院公布的各委員會行程，外交及國防委員會周四（27日）將到台船公司考察，並且標註為「機密」，應與聽取潛艇原型艦建造進度以及現場實際參觀有關。台外長吳釗燮接受加拿大傳媒訪問時，被問及有關大陸勢必攻打台灣的分析。他指不管是2025年、2027年或2035年，相關分析都有道理，從台灣角度來看，無論大陸是否攻台不會坐等戰爭，而是妥慎備戰，也不會屈服於其威權壓迫。