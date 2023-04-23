大學首設劇本殺學院　外界憂學位授予問題

真人角色扮演遊戲「劇本殺」近年十分流行，成年輕人聚會的娛樂項目之一。除了有關部門對劇本殺內容等方面作出規範外，內地有大學設立相關學院，為學生提供系統性的學習。山西晉中信息學院近日開設內地首個雲端劇本殺學院，但因老師較少，目前課程只有選修課，後期計劃發展成學生的必修課。

雲端劇本殺學院上周四（20日）舉行揭幕儀式，學院馬院長表示，新增的學院是學校正式的二級學院，校方後續使用的劇本有學校老師創作的劇本，也會面向社會去招募。對於設立劇本殺學院的原因，工作人員表示，劇本殺熱度一直比較高，特別是在年輕人裏很火爆，而學院現在招生基本都是「00後」，很多學生對劇本殺感興趣。之前選修過劇本殺的學生，對於學院的成立都非常開心。

學校希望通過劇本殺學院開設的選修課程，去培育學生的認知和思維能力。該校以往已有開設特色學院的傳統，包括創意寫作學院、電影評論中心以及科幻學院等特色部門，屬於與二級學院平行的教學單位。針對外界爭論的學位授予問題，工作人員表示特色學院主要是進行課外活動教育，不在教育廳規定範圍內。