內地再傳相約自殺案　3年輕男女林場服毒亡

繼本月初4名年輕男女在湖南張家界天門山集體服毒跳崖身亡後，內地再傳相約自殺事件。上周六（22日）下午，有自助遊人士路過四川什邡鎣華山下時，發現3名男女倒在叢林中死去，據指死者均為90後。什邡市公安局周一（24日）凌晨通報，上述死者由外地到達當地後，在林場服毒自殺身亡。

有目擊此事的當地村民表示，該自助遊人士上周六路過鎣華山下天鵝林三道岩時，發現有人躺在密林中的空地，出於好奇上前查看，發現2男1女面色蒼白，已無呼吸。該人即時報警，什邡市國有林場、鎣華鎮政府、鎣華派出所以及離事發地最近的天橋村，立即派人到現場。民警、消防、民兵、村民以及政府、林場工作人員100多人當晚上山，直到周日（23日）凌晨將死者遺體抬下山，並送往殯儀館。有當地村幹部稱，死者身上攜帶身份證；另有村民指，警方在現場發現疑似劇毒。

什邡市公安局通報指出，經查明，來自四川巴中的30歲謝姓女子、福建泉州26歲周姓男子以及河南許昌23歲男子謝某某，上周四（20日）由外地到達什邡市鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡，相關善後處置工作正在進行中。從成都駕車1個半小時可抵達事發林場，因常年被迷霧籠罩，被稱為「迷霧森林」，是當地網紅打卡點，每年都有人迷路求援。