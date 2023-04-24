下半年二度染新冠風險增　專家料不會大爆發

內地近日不少網民表示第二次感染新冠病毒，隨着五一假期將至，有人擔心會爆發大規模二次感染。首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，隨着第一次感染後的時間延長，到今年下半年民眾抵抗力下降，二次感染的風險會逐漸增加，但不會像第一次那樣在短時間內出現大量人群感染。

李侗曾在內媒周一（24日）刊登的專訪中表示，日前中國疾控中心發布最新全國新冠病毒感染情況監測結果顯示，去年12月1日至今年4月20日，內地共監測到42宗XBB.1.16變種病毒株。該變種株較之前的病毒株多了一些變異位點，從而導致其免疫逃逸能力、傳染性更強。但對於已在去年12月、今年1月感染過的人群，其體內抗體還處於較高水平，所以目前來看二次感染的風險較小。

天氣轉暖，周圍戴口罩的人數逐漸減少，李侗曾直言「確實會增加感染風險」，但主要還是針對此前沒有感染過或沒有接種過疫苗的人群。由於這部分人保護能力較差，他呼籲假期出行時做好個人防護。李侗曾又稱，之後的疫情高峰不會像此前那麼明顯，可能會呈現一個較緩的波峰。