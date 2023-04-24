旅美大熊貓丫丫近日將回國　專家稱其健康平穩

中國民眾持續關注旅美大熊貓「丫丫」的健康和歸國等問題，內地官媒周一（24日）引述國家林草局消息指，丫丫將於近日回國。早前赴美的北京動物園獸醫稱，目前丫丫的體重和健康狀態相對平穩。當地飼養員提前對牠進行運輸籠的適應訓練，以便讓其順利完成跨洋旅程。

今年初，關於美國孟菲斯動物園「虐待」丫丫的言論在網絡傳播後，中方於2月派專家抵達該園，現場查看其健康狀況。經專家查閱體檢報告和健康月報後，評估認為牠除皮膚病導致的毛發脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。北京動物園獸醫表示，孟菲斯動物園的飼養人員會每天記錄提供食物的時間、種類和重量，以及丫丫糞便情況等訊息。獸醫會定期替其檢查口腔，採集其血液、糞便、尿液、毛髮等化驗分析。這些數據最終被匯總成每月的健康報告、體檢報告，定期向中方提供。

北京動物園選派了具有豐富大熊貓飼養和診療經驗的獸醫和飼養員，上月抵達孟菲斯動物園，與此前在美的中國動物園協會專家一同熟悉了解丫丫的生活習性和飼養情況。為回國後更好地飼養丫丫，中方飼養員又跟美方飼養員學習了一些行為訓練的手勢和口令。在飲食方面，丫丫在過渡時期已經在食用中國提供的餅乾，以便消化系統能夠盡快適應。