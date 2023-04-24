前銀監會官員劉張君受查　已退休8年

中央紀委國家監委網站周日（23日）通報，前中國銀行業監督管理委員會（下稱銀監會）處置非法集資辦公室主任劉張君涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查和河南省監察委員會監察調查。銀監會於2018年被撤銷，劉張君亦已經退休近8年。

通報顯示，劉張君於1955年3月出生，河南開封人，1994年起先後在中國人民銀行政策研究室、銀行司、銀行監管二司工作；2002年任中國人民銀行監管二司助理巡視員；2003年任銀監會銀行監管二部助理巡視員；2005年9月任銀監會銀行監管二部監管巡視員；2007年起分別任銀監會處置非法集資辦公室負責人、主任（處置非法集資部際聯席會議辦公室）、巡視員（處置非法集資部際聯席會議辦公室）；2015年5月退休。

劉張君在任時曾多次針對點對點（P2P）網絡貸款表態。2013年11月，在全國處置非法集資部際聯席會議上，他指出在P2P網絡集資中有多種情況可能涉嫌非法集資。2014年4月，他提到P2P網絡借貸平台作為一種新興金融業態，不得非法吸收公眾資金。