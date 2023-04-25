合作社存款無法取出　存戶上訪退還需時

安徽省宿州市蕭縣有民眾日前表示，存放在當地立亭合作社的錢無法取出。有當地村民稱，一個村莊涉及金額有800萬至900萬元人民幣（約923萬至1,040萬港元），全縣受害者加起來估計逾萬人。據蕭縣官方微信公眾號周日（23日）消息，群眾舉報後，公安機關已對蕭縣立亭合作社涉嫌違法經營行為立案查處，為最大限度保護群眾合法權益，凍結該社資金資產，社員股金暫時無法取出，部分社員到縣政府上訪。

通報稱，蕭縣立亭合作社是一家農民專業合作社，主要為社員提供農副產品購銷等服務。目前案件正在加快偵辦，合作社實際控制人已被公安機關控制。上周五（21日）由縣委和縣政府成立的調查處置小組接管立亭合作社資金資產，制定社員股金本金分期分批退還辦法。周日起，到期股金本金已開始有序退還，計劃半年內完成。內媒稱，通報中措詞稱涉案資金為「股金」，但社交平台上網民均稱為「存款」。

有當地村民表示，當時把錢存在這個合作社只因方便，且合作社宣稱利息很高，很多老人的養老金也存在裏面。另有村民指出，立亭合作社在當地的網點很多，基本上每個村都有1至2個，全縣約30個。蕭縣縣委書記陶廣宏上周六（22日）承諾，損失的錢有望拿到，不過得分批退還，徹底退完估計需時半年。內媒調查發現，蕭縣立亭合作社並沒取得存取款相關許可，也未體現相關的經營範圍，卻已開展多年的存取款業務。