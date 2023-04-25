華國防部長將訪印度　兩軍同意對話解決邊境問題

中國外交部周一（24日）記者會表示，中國和印度軍方在周日（23日）舉行了第18輪軍長級會談，是兩軍相隔4個月再就邊界問題開展軍方高層對話。中國國防部周二（25日）進一步指出，會上雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話。

中國國防部周二透過社交網發消息稱，在周日於莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行的會談上，中印雙方本着友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。印度外交部周一晚上發新聞稿稱，中印雙方在會上進行「坦率而深入」的討論。雙方同意維護西部前線的安全和穩定、保持密切聯繫，透過外交與軍事渠道繼續對話，盡快就邊界爭議仍懸置問題，達成互可接受的解決辦法。

上海合作組織成員國國防部長會議將於周四（27日）至周五（28日）在印度新德里召開，中國國防部長李尚福預計將在此次會議期間與印度國防部長辛格會面。清華大學國家戰略研究院研究員錢峰分析，作為今年上合組織的輪值主席國，印度盼藉第18輪軍長級會談為即將舉行的國防部長會議營造適當的政治氛圍。