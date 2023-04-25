瞞參與華千人計劃　檢方：前哈佛教授應囚90日

美媒周一（24日）報道，檢察官周日（23日）向波士頓聯邦法院提交的量刑建議中稱，2021年被裁定與中國「千人計劃」有聯繫的哈佛大學化學及化學生物系前主任利伯（Charles Lieber），應被判入獄90天。

現年64歲的利伯，在上周提交自己的量刑建議書，懇請地區法官佐貝爾（Rya Zobel）考慮其身體狀況不佳和已有悔過表現，免其入獄。 檢察官指利伯的癌症診斷對量刑意義重大，其刑期應低於聯邦指導原則建議的水平，但他應為自己的撒謊行為坐監。

聯邦指引要求判處10至16個月有期徒刑；針對利伯的判決結果，將於當地時間周三（26日）公布。 此外，檢察官建議在獄中刑期結束後，對利伯再進行為期1年的獄後監督，兼罰15萬元（美元，下同，約117萬港元），並需向美國稅務局交還3.36萬元（約26.2萬港元）。

利伯被判向美國政府隱瞞他在中國「千人計劃」中扮演的角色，以及與武漢理工大學的關係。另被指控提交虛假的所得稅申報表。 美國司法部稱，利伯至少在2012至2015年間，獲取武漢理工大學每月提出5萬元（約39萬港元）報酬、生活費約為15萬元（約117萬港元）。