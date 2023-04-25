台調查局資安處辦公室起火　局方稱資料無損

位於台灣新北市新店區的法務部調查局廉政大樓周一（24日）晚上發生火警，起火點為大樓一樓的資通安全處辦公室。由於資安處是負責防範境外敵對勢力假訊息及黑客的重點機關，事件引發關注。調查局發聲明稿表示，辦公室內相關電子資料都有備份，不影響工作運行。

新北市消防局長李清安表示，火警發生於周一晚上8時44分，該局共派出27輛各式消防車、69人到場，當時大樓一樓陷入一片火海。經消防人員撲救，火勢於晚上9時19分被撲熄，全面搜索後確認無人傷亡或受困。初步勘查發現，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，至於起火原因仍待進一步調查。調查局則指出，值班警衞在當晚8時42分警鐘響起後，發現廉政大樓一樓起火，於是通報消防。調查局又稱，設於同幢大樓地下一樓的調查局資料庫內重要機房設備均無受損，並於火警時預防性關機。調查局電力供應正常，且網絡連線逐漸恢復，員工均平安、正常上班。

據指，調查局資通安全處主要工作包括蒐報危害電腦、網絡安全各項狀況。對有傳起火原因與大陸等境外勢力有關，調查局局長王俊力周二（25日）受訪時反駁是無稽之談。調查局初步調查指出，起火時間前後均沒有可疑人士、異常狀況，現場僅有3名加班的調查人員，相關閉路電視畫面已交由警消單位釐清，有關災損及火警原因，待鑑識結果確定後，再對外說明。