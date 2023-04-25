戴貴飾物惹議女高官露面　內媒籲公開調查結果

內蒙古自治區呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉，去年底出席市疫情防控工作新聞發布會時，因疑穿戴昂貴的耳環及絲巾，引起爭議，當地紀委部門介入調查。近日有網民發現，李少莉再度公開露面；內媒則呼籲當地政府公開調查情況，以免日後輿論拿這件事做文章。

內媒在呼和浩特市行政審批服務局網站發現，3月30日，呼和浩特市行政審批和政務服務局召開2023年度黨的建設暨黨風廉政建設工作會議，黨組書記、局長韓文相主持。從會場照片可見，李少莉正正坐在局長身旁。

內媒評論指，關於李少莉的事件，當地政府「最好落個腳」，公開對事件的調查情況。否則，她以後升遷、調任等，輿論總免不了拿這件事做文章，對當地有關部門的形象也是一種損害。

去年11月，李少莉在市疫情防控工作新聞發布會上，佩戴一對黑色花形耳環，疑是法國著名奢侈品牌的18K金配縞瑪瑙耳環，官網售價逾3萬元（人民幣‧下同，約3.2萬港元）；頸上戴着疑是法國奢侈品牌的蠶絲絲巾，售價逾4,000元（約4,300港元），引發與收入水平不相符之嫌。