馬英九赴希臘論壇頭銜再被改　台籲慎思是否與會

台灣前總統馬英九獲邀周三（26日）到希臘，出席第8屆德爾菲經濟論壇開幕式，論壇官網早前將馬英九標註為「台北前總統」引起爭議。該官網周二（25日）再將馬英九的頭銜改為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei），台外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。

德爾菲經濟論壇官網日前將馬英九的頭銜標註為「台北前總統」，台外交部表達抗議後，官網上周五（21日）將頭銜改為「台灣前總統」，但周二再改為「前台北領導人」。台外交部當晚回應稱注意到相關情況，已立即電請駐處持續力洽主辦單位更正；又呼籲頭銜未獲更正前，馬英九應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應指，外交部暗示馬英九應缺席論壇「非常可笑」，反指台外長吳釗燮任內斷了7個邦交國都沒下台，「憑甚麼要一個已在民間的在野黨前總統缺席重要國際會議」。他又指，如因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬英九更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。