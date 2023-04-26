內地局部疫情緩升　未發現Arcturus增死亡風險

五一小長假臨近，內地人員流動增多。國務院聯防聯控機制周三（26日）舉辦新聞發布會，監測顯示近期全國疫情總體繼續保持平穩態勢，但部分地方疫情緩慢上升。當局要求各地按照「乙類乙管」落實防控措施，持續強化監測預警，加強重點機構場所常態化疫情防控。

國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華介紹，隨着時間的推移和內地部分人群免疫保護水平的降低，近期部分地區疫情開始出現緩慢的上升。當局要求各地密切關注國際疫情，加強境外輸入病毒監測；加大客運場站、商場超市、旅遊景點室內場館通風換氣和消毒；學校、養老機構、社會福利機構等重點機構，為出現發熱、咳嗽、咽痛等感冒症狀的人安排治療和檢測，防止出現聚集性疫情。

新冠變種病毒Omicron XBB.1.16（Arcturus）輸入內地，中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，XBB.1.16及其亞分支病例佔比增長明顯，目前已監測到57宗，但與其他Omicron亞分支相比，沒有看到重症入院和死亡增加以及疾病嚴重程度增加的報道。國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅表示，五一假期人員流動性大，聚集性活動增多，當局進一步加強疫情監測分析，做好有關醫療救治的準備工作。