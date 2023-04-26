少女兩度受多人欺凌　僅1施暴者行拘5天

內地近日出現多宗欺凌事件，廣東廣州市女初中生小珊（化名）3天內遭遇2次欺凌和勒索錢財400元人民幣（約460港元），事後不敢向父母求助，一度處於精神崩潰狀態。她的母親察覺女兒狀態異常，遂報警求助。其中參與打人的女子小琪（化名）被行政拘留5天，其餘3名施暴者被口頭批評教育。

13歲少女小珊就讀於廣州花都區育才學校初中部，上月曾兩度被毆打，其中19秒下跪並被掌摑的影片上傳網絡。小珊當日被5至6人圍住，小琪要求她選擇下跪道歉或掌摑10巴掌，小珊默默跪下，但仍遭掌摑。小珊事後不敢告訴父母，擔憂再遭小琪等人報復，惟在3日內再次遭小琪等3名女子拳打腳踢。小珊指，對方誤會她在課餘時間罵其同伴，放學後便遭報復。學校相關負責人表示，事情並非發生在校內，沒辦法回覆。廣州市公安局花都區分局回應稱，目前該案件調解無果，當事人已選擇法律途徑解決。

另外，河北省周二（25日）亦流傳暴力血腥的影片，一名少女遭多名女子欺凌虐待，但實際事發地點仍未確認。影片全長約2分27秒，一名少女被帶到一個鐵欄杆旁，多名女子先用鞋擊打其頭部，或將其頭部撞向欄杆。另有人手持刀具割向少女的肩背和大腿，後者身上滿布血痕，傷口持續流血。惟相關影片疑被刪除，暫未知少女的傷勢等情況。