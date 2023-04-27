南京大屠殺再添新證　美籍華人捐贈98件文物

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三（26日）舉行美籍華人魯照寧文物史料捐贈儀式，包括日軍軍人手牒、刊登日軍罪行的歐美報刊等98件文物史料收藏入館內。其中一本軍人手牒屬於日軍第6師團步兵第45聯隊步兵炮隊伍長福島正久，記載從應徵入伍至退伍的履歷，為江蘇南京大屠殺再添新證。

該本軍人手牒詳細記載福島正久從1937年1月10日應徵入伍到1941年1月9日退伍，在此期間，他先後參加侵佔保定、石家莊、上海、南京、廣德、蕪湖、武漢、宜昌等地的作戰。江蘇省社科院研究員王衞星表示，上述日軍聯隊隸屬於谷壽夫為師團長的日軍第6師團，是進攻南京、參與南京大屠殺的部隊之一，具有重要的史料價值和展陳價值。

捐贈品中另有大量來自第三方的史料，包括一份1937年10月10日在上海發行的英文報紙《大陸報》（The China Press），記錄日本轟炸南京的外國攝影師圖片；一份1938年1月25日美國發行的《紐約時報》頭版刊登有關日軍佔領南京後的報道，題為《混亂在南京持續》等。捐贈者魯照寧出生於南京，2004年以來一直幫助紀念館在海外搜尋有關文物史料，迄今已逾2,300件，此是第16次捐贈。據統計，紀念館館藏文物史料總量已達19.27萬件。