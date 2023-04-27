華稱南海島礁部署防禦力量正當　斥美影響裁軍進程

美國和菲律賓近日舉行「2+2」部長級會談後發表聯合聲明稱，反對中方在南海權益主張，以及將島礁「軍事化」並進行威脅挑釁的行動，將加快推進美在菲新增軍事基地的部署。中國國防部周四（27日）回應指，中方相關行動完全正當合法，其他國家無權對此說三道四；又斥美方影響多邊軍控進程。

中國國防部發言人譚克非表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，在南海島礁進行基礎設施建設、部署必要的防禦性力量是依法行使國家主權。他批評美方持續強化在南海地區軍事部署，刻意推高地區緊張局勢，地區國家應對此保持高度警惕，中國軍隊將堅決捍衞國家領土主權和海洋權益。

另外，美方近日發布《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，指稱中國核試活動不透明、開展敏感生物軍事活動、從事導彈技術擴散活動等。譚克非反對美方刻意抹黑，指摘美方近年來在軍控、防擴散與裁軍領域奉行「合則用、不合則棄」的實用主義，採取「只識敵友、不分對錯」的雙重標準，在核不擴散領域不斷甩鍋卸責、退群毀約。他斥這些行徑嚴重破壞全球和地區戰略穩定，嚴重影響多邊軍控、防擴散與裁軍進程。對於多間美國防務企業下月初組團赴台，討論聯合生產無人機和彈藥等議題，譚克非斥民進黨當局引狼入室，只會給台灣同胞帶來災難。