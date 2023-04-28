大熊貓丫丫回國後首亮相　已移往隔離檢疫區

丫丫回國當晚已被移往上海動物園設立的專門隔離檢疫場所。

旅美大熊貓「丫丫」於周四（27 日）下午自美國返抵上海浦東國際機場，在中方獸醫和工作人員的陪護下，同日晚上已被運往封閉隔離檢疫區。

為做好丫丫隔離檢疫，上海動物園設立了專門的隔離檢疫場所，包括室內獸舍、室外運動場、飼料加工間等。室內獸舍加裝空調，同時準備了豐富足量的竹子和輔食。在隔離檢疫期間，北京動物園專家團隊將駐場全天24小時陪護，針對丫丫高齡、生活環境變化等特殊情況，精心做好飼養護理、健康監測和診療診治等，陪伴丫丫度過1個月的隔離期，盡快適應回國生活。丫丫今年23歲，2003年4月，不足3歲的丫丫離開中國，被送到美國田納西孟菲斯動物園，經歷20年旅美生活。

在丫丫返國的同時，中國動物園協會公布另一已故旅美大熊貓「樂樂」的驗屍結果，初步判斷心臟病變可能是導致樂樂死亡的主要原因。通過對樂樂70多個樣本的病理學和病原學檢查，最終結果支持驗屍的初步判斷。下一步，樂樂的遺體將用於科學研究。樂樂於當地時間今年2月1日凌晨不幸死亡，隨後中方立即成立專家組赴美國孟菲斯動物園，與美方專家一起對其進行驗屍。