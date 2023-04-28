結束訪美　柯文哲明領表登記參加台灣總統初選

台灣民眾黨主席柯文哲周五（28日）結束訪美行程，乘飛機返抵台北桃園機場。他表示，訪美目的都有達到，周六（29日）會去領表登記參加2024年台灣總統選舉的黨內初選，等黨內通過後，會在下月20日之前舉行記者會宣布參選。

柯文哲率領訪美團搭乘長榮航空BR51班機從美國德州休斯敦回程，於周五清晨6時28分抵台。除民眾黨籍立委、縣市議員及支持民眾外，柯文哲的妻子陳佩琪也前往接機。柯文哲在桃園機場入境大廳受訪時表示，此行認識美國、從美國回看台灣及介紹第三勢力給美國的3個目的都有達到，認為美國是台灣最重要的盟邦，對台灣安全很重要。

柯文哲強調，過去在台灣根本是坐井觀天，因此安排與美國國防部、國家安全委員會、美國在台協會（AIT）及國務院等行政部門會晤訪談，並拜會許多智庫，來清楚了解美國對台灣的期待，對於未來的準備也會比較準確。國民黨主席朱立倫曾表示，台灣鴻海集團始創人郭台銘、新北市長侯友宜和柯文哲都是最強戰隊。柯文哲重申反對藍綠對抗的立場，台灣必須團結不要分裂，主張組織聯合政府來團結台灣。