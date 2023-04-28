侯友宜「杯水論」　強調中華民國與台灣共生

被視為國民黨角逐2024年總統選舉熱門人選的新北市長侯友宜周四（27日）出席新北市議會質詢時，談到台灣認同與兩岸關係等議題。他形容中華民國是「杯」，台灣是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」。針對九二共識，他重申兩岸之間一定要在平等、尊嚴、友善下務實交流。

民進黨總統參選人賴清德近日對兩岸關係提出「和平保台」、「兄弟之邦」的論述。侯友宜被問對岸到底是不是敵人時指，大家都期待世界和平，兩岸關係要穩定，區域才會和平，國際間非常關心台海問題與兩岸關係的穩定，因為牽扯整個地緣政治變化。他又指，我們的國家叫中華民國，創造中華民國永續繁榮安定才是該走的路，在台澎金馬這塊土地成長茁壯，中華民國就是「杯」，台灣則是「水」，彼此是共生體，杯破則水覆。台灣也要強化自我防衞能力，深化民主自由。他周五（28日）再談及杯水論時稱，應讓國際社會正視中華民國存在，也要凝聚台灣內部共識，讓大家清楚中華民國與台灣密不可分，就像杯與水「覆巢之下無完卵」。

另外，針對假如侯友宜帶職參選，民進黨將規劃循韓國瑜模式罷免他。侯友宜表示，不論他在任何一個地方，都努力讓新北市有長足進步，規劃2030新願景，讓新北市更有效率、發揮更大力量，這是他應該努力做的事。