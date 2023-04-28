解放軍最大型無人機繞台　美反潛機飛越台海

台海局勢持續緊張，台灣國防部周五（28日）上午公布，周四（27日）清晨6時至周五清晨6時，台軍合共偵獲中國大陸解放軍艦隻6艘、解放軍軍機38架次在台灣周邊海空域活動，其中有19架次進入台灣西南、東南及東北空域。值得留意的是，一架解放軍目前最大型的TB-001雙尾蠍無人機，首度從台灣西南空域近入後，一路逆時針方向繞台一圈。同日，美軍第7艦隊宣布海軍一架P-8A海神反潛巡邏機飛越台海上空。

台灣國防部公布的航迹圖顯示，解放軍一架雙尾蠍無人機從福建省、廣東省交界出外海，飛入台灣西南防空識別區，隨後一路飛到台灣東南空域、東部空域，再從台灣以北的空域穿越海峽中線，飛返大陸沿海。針對美軍P-8A海神反潛巡邏機飛越台海上空，大陸東部戰區新聞發言人施毅證實，美軍一架P-8A反潛巡邏機穿航台海並公開炒作，東部戰區組織戰機對美機全程跟監，嚴密防範警戒。近一個時期，美艦機頻頻實施挑釁行徑，充分證明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

同日，正在訪台的法國參議院副議長兼友台小組主席里夏爾（Alain Richard）拜會台灣總統蔡英文，他指法國議會認為台灣安全很重要，他們正力促當局對台海安全保持警惕，而最近法國軍艦通過台海，也再度證明這點。里夏爾沒有說明法艦穿越台海是甚麼時候的事，台灣國防部僅指知道有這回事。