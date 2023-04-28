市人大常委前副主任受賄　家鄉起屋牆埋現金

湖南省岳陽市中級人民法院於周四（27日）一審開庭審理湘潭市人大常委會前副主任傅國平受賄案。傅被控單獨或者夥同他人非法收受多家單位和個人所送財物，折合近750萬元（人民幣，下同，約863萬港元），其中未遂逾393萬元（約452萬港元）。傅國平當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。內媒周五（28日）報道該案細節稱，辦案人員發現傅將現金贓款埋於家中牆壁內，用5部點鈔機花5個小時才完成點算。

檢察機關指控內容顯示，2004年至2022年，傅國平利用擔任湘潭市雨湖區副區長、湘潭高新技術產業開發區管委會副主任、湘潭縣縣長、湘潭縣委書記、湘潭天易經濟開發區黨工委書記等職務上的便利，為他人在工程承攬、項目推進、資金撥付和設備採購等方面謀取利益。2022年7月，湖南省紀委監委通報傅被查。今年1月，傅被通報開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

就在傅國平被雙開的同一個月，湖南播出反腐專題片披露了傅國平更多的違紀違法細節。片中指出，傅在湘潭縣任職期間，帶頭違規收受紅包禮金。由於收受的禮品禮金太多，傅專門在老家興建了一幢房屋用於存放贓款贓物。辦案人員搜查時，發現閣樓一面牆有着明顯的修補痕迹，當敲開牆一看，發現堆放着成箱的現金。而該批現金經點算，多達1,200多萬元（約1,381萬港元）。另據湖南省紀委監委辦案人員稱，傅家裏的高檔煙酒堆積如山，單是茅台酒就有230多箱，足足裝滿一輛私家車。