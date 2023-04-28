上海久事籃球隊打假波　俱樂部總經理及主教練換人

中國男子籃球職業聯賽（CBA）本月14日發生「打假波」事件，江蘇蘇州肯帝亞隊在對戰上海久事隊的比賽最後時刻連續出現5次低級失誤，最終輸掉比賽，CBA紀律與道德委員會認定兩隊消極比賽情況屬實。上海久事籃球俱樂部周五（28日）開幹部會議，黨委決定免去蔣育生的上海久事籃球俱樂部黨支部書記、副董事長、總經理職務，任命王箴為為上海久事籃球俱樂部黨支部書記、總經理。俱樂部同時解除李春江的主教練職務，劉鵬擔任球隊代理主教練。

久事集團黨委委員、副總裁樊建林表示，久事男籃消極比賽事件後，集團高度重視，深入研究事件暴露出的問題，就有關工作作出明確部署，派出工作組到俱樂部調查核實情況。他強調，俱樂部要深刻吸取今次教訓，突出問題導向，明確目標責任，切實整改，加強俱樂部全員教育管理，嚴格賽風賽紀，不斷提升管理水平，確保同類事件不再發生。

CBA檢視打假波事件後，於本月17日宣布取消涉事兩支球隊的2022至2023賽季比賽名次及參賽資格，以及各罰款500萬人民幣（約571萬港元）。上海久事隊主教練李春江及蘇州肯帝亞隊主教練李楠，分別被取消5年及3年教練員資格。江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑、上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生，分別被限制從事與籃球相關的活動5年及3年。