蔡英文晤法國參議院副議長　促深化雙邊關係

法國參議院副議長兼友台小組主席里夏爾（Alain Richard）周一（24日）率團訪問台灣5日，台灣總統蔡英文周五（28日）在總統府接見里夏爾一行5人。蔡英文表示，兩周內法國國會兩院的友台小組主席先後訪台，創下了台法交流的新紀錄。里夏爾表示，高度關注台海安全，而之前有一艘法國的軍艦經過台海地區，就是最佳的證明。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，台灣和法國的交流愈來愈密切，此次是里夏爾第4次率團來訪，感謝對方對於深化台法關係的貢獻。她認為，台法是彼此重要的經貿夥伴，在全球民主和經濟發展的道路上，台灣會持續扮演關鍵的力量，也期盼台灣和法國不斷提升雙邊關係，在各個領域都能夠開創更豐碩的成果。

里夏爾指出，此行參訪也是為了傳達一項訊息，表彰對台灣的友誼，致敬台灣社會在各項領域的進展，尤其是在自由、民主的表現。而法國國會的工作也在於支持與各國或地區之間的進展，包括與台灣之間的關係，也要強調在學術領域的合作。關注的還有在目前緊繃的國際局勢下，加強互信以及安全領域的合作。