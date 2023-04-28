政府擬擴編保安警察接受軍訓　國民黨批軍警不分

台媒日前報道，民進黨政府為保護科技園區、電廠等基礎設施，有意擴編警政署保安警察第二總隊至4,000人，並實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化的疑慮。國民黨台北市議員李彥秀周四（27日）痛斥民進黨政府不但破壞國防與警察體制，更破壞民主政治「軍對外、警對內」最基本原則。

李彥秀質疑，台灣發生多宗重大槍擊案件，黑幫囂張、民心不安，民進黨政府不但不思考解決地方基層警力不足，還要擴編「保二總隊」為「第二陸軍」，根本是軍警不分，破壞制度。她表示，民進黨做壞事總能找到匪夷所思的藉口，包括以「數碼中介」為名進行網絡言論管制，以「全民防衞動員」為名遂行媒體調查控制，以「防止假訊息」為名讓異議噤若寒蟬，以「獨立機關」為名安插政治打手，以「政令宣傳」為名豢養網軍側翼，以「轉型正義」為名進行政治鬥爭。

李彥秀認為，台灣總統蔡英文對外政策、兩岸關係荒腔走板，令台海陷入前所未有的緊張，募不到足夠的兵，就把腦筋動到延長役期。延長役期還不夠，還想將警察軍隊化，懷疑真正目的是成立「保綠小警總」，加強對人民與在野黨監控。