應對氣候變化和保護生物多樣性　內地納入規劃

內地生態環境部自然生態保護司司長王志斌表示，針對近年氣候變化加劇趨勢，已將協同應對氣候變化和保護生物多樣性，納入各類規劃、戰略和計劃，指導國家中長期生物多樣性保護和適應氣候變化工作。

王志斌周四（27日）在生態環境部新聞發布會上指出，氣候變化和生物多樣性喪失是當前全球突出的兩大環境問題。中國作為全球生物多樣性最為豐富的國家之一，同時也是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區，中國政府高度重視二者的協同應對。

王志斌稱，生態環境部已聯合其他部門就協同治理氣候變化和生物多樣性喪失等生態環境問題開展了大量工作，包括相繼出台《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2011-2030年）》和《國家適應氣候變化戰略2035》等綱領性文件，指導國家中長期生物多樣性保護和適應氣候變化工作；建立國土空間開發保護制度，統籌協調生產、生活和生態空間布局；持續開展生態保護修復，增強應對氣候變化能力；以及積極開展多邊國際合作，助力全球綠色發展和生態環境治理。他又稱，生態環境部下一步將繼續完善生物多樣性保護與氣候變化應對協同治理體系，加強國際交流與合作，凝聚全球應對氣候變化和保護生物多樣性。