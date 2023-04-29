內地去年有逾2.95億農民工　平均月薪4615人民幣

內地國家統計局周五（28日）發布《2022年農民工監測調查報告》顯示，2022年中國農民工總量為2.9562億人，半數以上農民工在第三產業就業。2022年的農民工數量比前一年增加311萬人，增長1.1%，而農民工月均收入4,615元（人民幣，下同，約5,236港元），增長4.1%。

報告顯示，內地本地農民工增速快於外出農民工，去年的本地農民工為1.2372億人，比前一年增加293萬人，增長2.4%；外出農民工1.719億人，比前一年增加18萬人，增長0.1%；年末在城鎮居住的進城農民工1.3256億人。內地農民工平均年齡42.3歲，比2021年提高0.6歲，從年齡結構看，40歲及以下農民工所佔比重為47.0%，比前一年下降1.2個百分點；50歲以上農民工所佔比重為29.2%，比前一年提高1.9個百分點。

高學歷農民工佔比不斷提高，在全部農民工中，未上過學的佔0.7%，小學文化程度佔13.4%，初中文化程度佔55.2%，高中文化程度佔17.0%，大專及以上佔13.7%。大專及以上文化程度農民工所佔比重，較前一年提高1.1個百分點。就業狀況方面，99.5%的農民工從事二、三產業，其中從事第三產業的比重為51.7%，比2021年提高0.8個百分點；從事第二產業的農民工比重為47.8%，比2021年下降0.8個百分點。農民工6個主要就業行業月均收入均保持增長，其中從事住宿餐飲業農民工月均收入3,824元（約4,338港元），增長5.1%，增速最快；收入最高的是建築業農民工，月均收入5,358元（約6,079港元），增長4.2%。