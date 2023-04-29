男嬰接受護士排氣操後現血便　腸道壞死惡化命危

河南洛陽市一名未足月的男嬰上周四（20日）在中醫院接受護士為其洗澡和排氣按摩後，出現肚皮發青和大便帶血塊等症狀。父母緊急帶回醫院檢查發現，男嬰的腸道瀕臨壞死，接受第二次手術後被醫生宣布病危，目前只能在ICU病房透過營養液維持生命迹象。當地衞健委目前已介入，組織雙方進行協商。

內媒周五（28日）報道，男嬰的劉姓父親表示，兒子足月出生，此前的全部檢查都是正常的，僅有黃疸數值偏高。上周四和妻子帶兒子到河南洛陽宜陽縣中醫院做檢查，並讓其在醫院洗澡。而護士告知要替孩子做排氣操，遂將雙手交疊按壓其腹部；惟男嬰的臉色隨即出現異常，之後情況愈來愈差。醫院當晚診斷需要開刀，發現兒子腸子瀕臨壞死，更發出病危通知書。

劉男表示，兒子於周二（25日）晚上9點完成第二次手術，獲醫生宣布他的腸子全部壞死，「無法治了」。劉男質疑是幫兒子按摩的護士存在暴力按壓，導致悲劇發生，又不滿醫院目前仍未給予合理解釋。院方工作人員周三（26日）表示，已委託第三方機構進行鑑定，需要等鑑定結果出來再作處理。