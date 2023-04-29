華大使警告日本　不要被綁上分裂中國的戰車

中國大陸駐日本大使吳江浩周五（28日）在日本記者俱樂部發表演講時指出，台灣問題是大陸核心利益中的核心，事關大陸與日本關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線，警告日本不要被綁上分裂中國的戰車。

吳江浩強調，以何種方式解決台灣問題完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。大陸不承諾放棄使用武力恰恰是對「台獨」分裂勢力的根本震懾，是維護兩岸和平穩定的根本保障。「台獨」勢力和外部干涉勢力相互勾結，想把台灣從大陸分裂出去，這將是對現狀的真正改變，也將造成災難性的後果。有些國家一邊縱容支持「台獨」，一邊大談台海和平穩定，實質是要北京吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果。他強調，鼓噪所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險，把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

有記者問及日本公民涉嫌在華從事間諜活動問題，吳江浩指出這是涉及國家安全的間諜案件，證據愈來愈確鑿，應該反省、收斂的是指使這些人員在華從事間諜活動的日方個人或機構。這問題是中國的主權和安全受到了侵犯，而不是無辜的日方人員受到了拘押，針對在華間諜活動，北京將繼續依法嚴肅處理。