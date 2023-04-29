優化營商環境　內地整治醜化煽動民營企業等行為

據官方微信公號「網信中國」周五（28日）消息，中央網信辦決定自當日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗‧優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，重點治理10類網絡亂象，包括惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」等。

除針對渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業的行為，其他重點治理亂象包括假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標、品牌等開設網站等；洩露企業商業秘密；假借企業、企業家名義從事違法違規活動；用「標題黨」歪曲新聞原意，干擾企業正常經營；提供涉企業、企業家虛假不實訊息的聯想詞；招募網絡黑公關、從事黑灰產；惡意集納企業負面訊息及發布負面報道；炒作涉企熱點事件進行惡意營銷；以及編造、傳播虛假訊息和誤導性信息，抹黑攻擊競爭對手。通知指出，要曝光破壞營商網絡環境的典型違法違規案例，對情節嚴重涉嫌違法犯罪者，移送公安機關依法處理。

此外，中國網絡空間安全協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心近日對部分「新聞資訊類」應用程式（App）收集個人信息情況進行測試，內容包括系統權限調用、個人訊息上傳、網絡上傳流量。結果顯示，包括8款App調用了位置、設備訊息、應用列表、剪切板4類系統權限，但未發現調用相機、麥克風、通訊錄等其他權限。在上傳個人訊息方面，百度和新浪新聞App上傳訊息種類最多。