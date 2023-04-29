涼山公安打擊涉黃案件　揭4愛滋女賣淫

四川省涼山州公安局周五（28日）舉行新聞通氣會，通報今年以來當地公安機關打擊黃賭亂象問題的成果。會上通報多宗涉黃案例，其中有賣淫女子被發現不顧患有性病仍進行性交易。

通報稱，涼山州公安機關在今年以來的「礪劍」行動中，共辦理黃賭案件739宗、打擊處理1,993人，在同比警情下降13.5%的基礎上，兩項打擊數據上升超過35%。會上通報多宗案例，其中於今年3月22日，越西縣公安局發現轄區某卡拉OK和酒吧存在有償陪侍現象。經查，自2月以來，黑龍江男子張某鋒等人合夥在網上招攬13名東北、雲南、貴州籍女子在越西縣某卡拉OK進行有償陪侍，並提供賣淫服務，初查累計非法獲利20多萬元（人民幣，下同，約23萬港元）。目前，案中4名疑犯被刑事拘留，13名賣淫女被行政處罰，涉及的2家娛樂場所被停業整頓處罰。

在另一案例中，德昌縣公安局於今年3月8日成功打掉了一個長期依附在酒店、賓館、足浴店、養生會所外圍的涉黃犯罪團夥，通過組織、介紹女子賣淫從中抽取肉金，累計獲利13萬多元（約15萬港元）。案中11名賣淫女中4人因明知自己患有愛滋病，依然不顧風險進行賣淫活動，已依傳播性病罪被採取刑事拘留強制措施。