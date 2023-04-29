內地五一假期展開　預計2.4億人次出遊

內地周六（29日）是五一假期第一天，中國旅遊研究院院長戴斌估計，今年五一假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到2.4億人次。其中，中長線遊、鄉村遊等旅遊方式受歡迎程度飆升。

早前，境內熱門城市五一假期機票提前預訂量已遠超2019年同期；境內酒店市場的搜索熱度則達去年同期9倍以上；境內旅遊訂單創5年來最高。戴斌表示，今年將是2020年以來最好的五一假日旅遊市場，也是內地新冠病毒乙類乙管以後迎來旅遊市場復甦的第一個轉折點。從旅遊收入看，預計會創造1,200億元人民幣（約1,377億港元）以上的旅遊收入，為2019年的83%以上。戴斌指出，今年五一假期的旅遊市場呈現出四個明顯的特徵，分別是出遊的人更多、遊客出遊距離更遠、遊客在目的地停留時間更長，以及遊客玩得更有文化特色。

此外，五一假期作為出境團隊遊重啟後的首個假期，在上海、江蘇等地，旅客出境遊熱度持續攀升。其中，上海浦東國際機場出入境旅客總數預計達到21.7萬人次，日均4.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客總數預計將達到3.3萬人次，日均近7,000人次；南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬多人次，日均客流量近4,000人次。離島免稅政策也帶旺海南旅遊市場。某商旅平台大數據預計，三亞市旅遊酒店整體入住率有望突破86%。