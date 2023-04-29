當舖槍擊案幕後主腦落網　自馬來西亞押解返台

台灣新北市日前發生當鋪遭黑幫亂槍掃射案，引發治安疑慮。涉嫌教唆少年槍手前往當鋪開槍的黑幫頭目林京履（綽號「鯨魚」），周五（28日）晚上由台灣刑事局國際科探員從馬來西亞押解回台，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，將其押回新北市刑警大隊偵訊。

據了解，案件起因是當地兩黑幫因一筆250萬元（新台幣，下同，約65萬港元）詐騙贓款發生糾紛，雙方其後互派槍手多次追擊對方。其中，一名年僅17歲的劉姓少年於本月20日持衝鋒槍到新北土城區一家當舖連開51槍。少年事後到派出所投案稱因私人恩怨犯案，惟警方不採信，並鎖定林男為幕後主腦。但林男搶先一步離境前往馬來西亞避風頭，警方於是透過刑事局與當地協調。馬方經初步調查後，認為林男有危害治安之虞，將他列作不受歡迎人物，並在其飛抵吉隆坡後緊急將他留置送交移民局收容，同時由馬國檢察署核發遣返令，於周五由台刑事局人員前往當地將其押解返台。

而在案發後，台灣警方大力掃蕩黑幫，在3波緝捕行動中，共查獲28人到案。其中，警方於周四（27日）的行動中逮捕14人，查扣現金221萬元（約57萬港元）、刀械、手銬、成員名冊等證物。