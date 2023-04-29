內地今年已出現11次沙塵天氣　近十年同期最多

中國國家氣候中心副主任賈小龍周五（28日）表示，今年以來內地共出現了11次沙塵天氣過程，為近10年以來同期最多。而在全球變暖的背景下，今年以來內地平均氣溫為1961年以來歷史同期第三高。

在周五舉行的中國氣象局新聞發布會上，賈小龍指出，今年以來內地出現沙塵天氣過程中，有3次達沙塵暴及以上強度。今年沙塵天氣偏多主要成因是北方沙源地氣溫較常年同期偏高4℃至6℃，降雨偏少，地表解凍。另蒙古國和內蒙古等地的下墊面植被返青晚、積雪覆蓋少，均有利於起沙；其次，蒙古氣旋活動頻繁，造成北方乾旱、半乾旱地區多大風天氣，也利於將沙塵向中國及下游地區輸送。賈小龍估計，五一假期間，沙塵天氣總體較弱，但西北部分地區仍有沙塵天氣影響，5月預計將有2至3次沙塵天氣過程。

另賈小龍稱，今年以來內地氣溫的起伏非常大。3月上旬、4月中旬，內地平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，但是4月下旬以來，氣溫明顯偏低，為歷史同期第二低。他預計，5月份南方大部分地區氣溫會較年同期偏高。其中，河南南部、安徽西部、江西西北部、湖南北部、湖北、重慶大部分地區、甘肅南部、新疆大部分地區可能會出現階段性高溫熱浪天氣。