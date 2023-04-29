內地出版人捲性侵風波　公司撤除職務啟動退股

北京獨立出版品牌「一頁folio」創始人范新，近日被揭多年前性侵下屬未遂，事件在出版和文化界引發廣泛關注。品牌周四（27日）發表聲明，經公司核心團隊商議決定，范新自當日起徹底退出公司全部業務，同步撤除其公司法定代表人身份，並啟動退股流程。

據悉，周一（24日）網上爆料稱，范新早年在廣西師大出版社旗下文化品牌新民說工作時，曾在一次出差期間尾隨一名女同事房企圖性侵未遂，期間女同事皮膚和面部被抓傷，佔不到便宜的范新最終在其房內睡了一晚，「因為醉酒失力而沒有得逞」。受害女子事後在公司勸說下沒有報警，而范新則在公司內部念了悔過書道歉了事。

事件爆出當晚，范新在社交網公開承認事件，指「對於自己曾經的醜陋和不堪，沒有甚麼可辯解的」。一頁folio在周四所發聲明中表示，范新事件發生於2016年，一頁創立於2019年，此事件並非發生在一頁公司內部。聲明強調，范新本人不曾介入品牌此前女性相關的選題策劃與執行。一頁folio於2019年成立，出版過一些女性主義著作。據內地企業信息查詢平台顯示，范新名下共有5家公司，均為存續狀態。其中讀乎（北京）文化傳媒有限公司為一頁folio關聯公司，范新擔任法定代表人、經理，持股30%。