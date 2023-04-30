貨車公路掉落鐵屑鐵釘　致44車爆胎拋錨癱瘓交通

來往江蘇熟與浙江台州的常台高速上周五（28日）道路堵塞，網傳原因是有上百輛汽車爆胎拋錨所致。蘇州高速公司上周六（29日）回應內媒稱，事件為貨車掉落大量鐵屑鐵釘，造成44車輪胎受損。

上周五下午多名網民發片爆料稱，在常台高速蘇州吳江盛澤段車行緩慢，不少車輛停在應急車道，有救援車拖車經過。另有網民上傳輪胎受損的畫面，聲稱有人在公路上「撒釘子」，導致「一百多輛車被扎胎」。有受事件影響的網民其後對內媒稱，不清楚車輛輪胎破損的具體原因，但已經報警處理。事發後，很快就有救援人員到來。該網民表示，後續會有相關的賠償。

蘇州高速公司上周六對內媒證實，上周五下午3時許開始，常台高速杭蘇線K92處盛澤匝道至吳江南路段陸續有車輛爆胎。經現場調查為貨車掉落大量鐵屑鐵釘所致。受節假日前夕車流量上升、拋灑物掉落量大等因素影響，現場處置輪胎受損車輛44輛。經過協同配合，清障及清掃工作於同日晚上7時許完成。針對事故，該公司已報警並立案追責，將磁吸收集的鐵釘鐵屑等拋灑物及該時間段內疑似車輛監控畫面交由警方處理，截至上周六凌晨，追查車輛工作仍在進行中。同時，公司替受損車輛登記了訊息，承諾將逐一聯絡車主答復調查結果並給予相應賠償。