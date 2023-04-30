大熊貓飼養工作嚴謹專業　研究中心促勿過度干涉

多隻在中國生活或旅居海外的大熊貓近期傳出健康問題，對於社會的關注，中國大熊貓保護研究中心上周五（28日）在其官方微博發文，呼籲民眾切勿單憑「網絡看診」判斷一隻大熊貓健康與否。

發文先針對網上有關多隻大熊貓的傳聞闢謠。其中，中心對大熊貓「林惠」突然離世表示痛心，但強調其家「林陽」、「林冰」和「嘟嘟」目前分別在都江堰和雅安基地非參觀區健康生活，且林冰今年沒有繁育計劃。關於旅美大熊貓「美香」、「添添」、「小奇迹」的情況，中心稱三隻大熊貓身體狀況總體良好。

中心表示理解市民對大熊貓深沉的愛，但大熊貓是野生動物，是猛獸，其飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。聽到關於大熊貓的謠言，中心感到氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧着牠們。中心呼籲，市民如果真的愛大熊貓，請科學理性看待大熊貓飼養管理工作，尊重大熊貓保護事業來之不易的成果，至少做到不造謠、不信謠、不傳謠。雖然大熊貓不會上網，但也請大家為牠們營造一個風清氣正的網絡環境。