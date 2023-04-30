內地新冠數及感染率上升　中疾控籲假期防染疫

中國疾控中心於上周六（29日）公布內地新冠病毒感染疫情最新情況。相比對上一周公布的數據，4月21日至4月27日新發現924宗本土重點關注變種病毒株，各地報告核酸陽性數及陽性率呈上升趨勢。

發布內容指，自去年12月9日以來，各省區市報告人群新冠病毒核酸檢測感染數及感染率呈現先增後降趨勢。感染人數自去年12月22日達至高峰後下降至今年4月20日的2,661宗，4月27日增至6,752宗；檢測感染率自去年12月25日達高峰（29.2%）後波動下降，到4月27日為4.4%。內地流感哨點醫院每周流感樣病例數量穩定在10萬左右，於4月17日至23日流感病毒感染率下降至27.7%。另自去年12月1日至今年4月27日，內地共報送35,089宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種病毒株，涵蓋134個進化分支。主要流行株為BA.5.2及其亞分支和BF.7及其亞分支等。

另今年五一假期，內地預計會有超過2.4億人次出遊。中疾控提醒市民，假期間要繼續重視新冠病毒感染預防。隨着時間推移，既往感染者重複感染XBB等容易逃逸免疫變種病毒株的風險逐漸上升。公眾需根據自身狀況及時接種新冠疫苗。中疾控同時指岀，要做好季節性流感、諾如病毒腸炎、食物中毒、蜱傳播疾病、手足口病、猴痘和動物源性傳染病的預防。