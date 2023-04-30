台春雨創20年新低　南部水庫破百年大旱紀錄

台灣今年2至3月降雨偏少，累積雨量為72年來同期第4低，南部地區主要水庫集水區降雨量低於2021年百年大旱。南區水資源局（下稱南水局）表示，與各縣市政府、工業及農政單位從去年8月提前啟動制水、找水及多元供水等防旱應變措施，持續以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標。

南水局表示，從去年5月至今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4至6成，台灣最大的曾文水庫集水區累計降雨量為1,796毫米，比百年大旱年還低112毫米；高屏溪流域累積降雨量1,617毫米，也較百年大旱少416毫米。今年春雨也少得可憐，南水局引用氣象資料顯示，全台今年春雨僅160.9毫米，是1951年以來第4低紀錄，僅高於2002年139毫米、1963年142毫米，以及1955年145毫米。

除各項抗旱應變措施，南水局等相關單位又推動農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等作為，已為主要水庫節省約1.8億萬公噸水量。此外，相關單位利用川流水及埤塘，透過抽水機布置及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，抗旱井及跨區調度工程也陸續發揮預期效益，紓緩旱象及對南部地區用水衝擊。