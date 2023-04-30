內地首季加強網絡執法　約談多個平台負責人

國家網信辦周日（30日）透過官方微信公號發消息稱，今年第一季度內地網信系統進一步加大網絡執法力度，持續推進「清朗」系列專項行動，依法查處網上各類違法違規行為。針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，國家網信辦依法約談相關網站負責人。

各級網信部門在上述行動中，累計約談網站2,203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電訊主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4,208家。期間，各部門又依法查處一批違規從事互聯網新聞訊息服務、破壞網絡傳播秩序的網站，關閉一批假冒仿冒或侵權網站，關閉一批從事有償論文代寫代投非法中介服務網站，下架或關停一批傳播色情低俗訊息的應用程序，並查處一批傳播色情低俗訊息的貼吧。

消息又稱，百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台對其用戶發布的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害信息在網上傳播，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關賬號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。另針對必應（BING）搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發布或者傳輸訊息等問題，除約談相關網站負責人，責令其限期整改並罰款處分，又命其暫停相關功能，處置相關帳號。