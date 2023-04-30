公路服務區餐店疑劏客　漢堡包有包無肉遭整頓

山東省德州市下轄樂陵市一處高速公路服務區，有餐廳上周六（29日）被指所賣漢堡包貨不對辦，只有兩片麵包卻沒有肉。內媒周日（30日）報道，涉事餐廳已被責令停業整頓。

涉事餐廳位於樂陵西服務區，網民爆料影片顯示，有客人拿着手中的兩片麵包質問店家，為何購買的香酥雞腿漢堡包與宣傳照片不一致。畫面中店內宣傳照片顯示，香酥雞腿漢堡包中間夾有蔬菜和雞肉。片段中另一名顧客也稱買了同款漢堡包，打開包裝紙後發現只有兩片麵包。被顧客質問後，餐廳老闆表示可以退錢，並從櫃桶拿出15元人民幣（約17港元）遞到顧客面前。

樂陵市市場監管局工作人員上周六表示，市內高速路服務區的商家歸該局管轄，已接到相關訊息，目前正積極處置。當地報章其後報道，對網民反映樂陵西高速服務區餐廳「漢堡包只有麵包沒有肉」欺騙消費者問題，樂陵市高度重視，市場監管局執法人員第一時間到涉事餐廳進行現場檢查，並發現網民舉報情況屬實。該餐廳因涉嫌違反了相關規定，市場監管局當場下發通知書，責令店主立即停業整頓，並對其相關違法行為作進一步調查。