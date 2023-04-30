天舟六號貨運飛船下月上旬發射　載貨量7.4噸

內地官媒周日（30日）報道，天舟六號貨運飛船將於5月上旬發射，這是中國空間站轉入應用與發展階段後的首次飛行任務。這個五一假期，神十五航天員和地面的任務團隊正為這次任務作準備。

據航天科技集團五院貨運飛船系統總體主管設計師王冉表示，原來的貨物艙部分艙段採用非密封設計，但現在天舟六號把非密封段的設備轉移到推進艙，這令密封艙內的運輸空間大大提升，有效的裝載容積從18.1立方米增至22.5立方米，相當於擴大了20%。報道指，天舟貨運飛船總重13.5噸，載貨量7.4噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。天舟六號此次運送的物資種類包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果的重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的約2倍，這些水果將同時提供神舟十五號和神舟十六號航天員乘組食用。

此外，貨運飛船另一項重要任務就是給空間站補加推進劑。這一次天舟六號攜帶了1.75噸的推進劑，其中有700公斤左右是供空間站作補給。這次天舟六號的貨物清單裏多了一組電推進氙氣瓶，它可以作為空間站燃料推進劑的備份，為空間站日常維持軌道、調整姿態所用的電推進器補充工質，有效節省空間站推進劑消耗。